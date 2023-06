O Banco Central Europeu (BCE) voltou esta quinta-feira a subir as taxas de juro diretoras em 25 pontos-base, com a taxa das principais operações de refinanciamento a subir para 4%. E deverá voltar a fazê-lo já em julho, de acordo com informações avançadas pela presidente do BCE, Christine Lagarde, após a reunião desta quinta-feira do Conselho de Governadores.









