O ministro das Finanças recusa que seja possível um regresso dos juros das dívidas soberanas aos níveis pré-troika (a dívida portuguesa superou os 7%) e saúda a “mensagem importante” do Banco Central Europeu (BCE). Fernando Medina, que esta quinta-feira participou numa reunião do Eurogrupo no Luxemburgo, afirmou que “foi uma mensagem importante num momento importante e esperamos que ela tenha esses efeitos e que medidas adicionais venham a produzir esse efeito, que é o de não permitir que as taxas se comecem a afastar muito das outras, porque, aliás, isso comprometeria a própria eficácia da política monetária do BCE”.









