Banco da ‘bazuca’ paga 274 mil euros à presidente

A presidente executiva do Banco Português de Fomento (BPF), Ana Carvalho, vai auferir até 2024 uma remuneração mensal bruta na ordem dos 22 833 euros (274 mil euros anuais), de acordo com informação a que oteve acesso.Quanto à presidente não executiva, Celeste Hagatong, conta com um vencimento de 18 500 euros (222 mil euros anuais), de acordo com o Relatório do Governo Societário de 2022 desta instituição.Aos membros do órgão de administração do BPF, uma das entidades que gere a ‘bazuca’ europeia do PRR, não se aplica o capítulo VI do Estatuto do Gestor Público, relativo às remunerações, que limita o salário máximo destes profissionais ao do primeiro-ministro.