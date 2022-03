Banco de Portugal alerta prestadores de serviços de pagamentos para nova plataforma

O Banco de Portugal (BdP) alertou os prestadores de serviços de pagamentos para a necessidade de se prepararem atempadamente para a migração para a nova plataforma de pagamentos da área do euro, a 21 de novembro, segundo foi esta sexta-feira anunciado em reunião oficial."A migração para a nova plataforma ocorrerá em ‘big bang’ [de uma só vez]", alertou o banco central, acrescentando que "quem não estiver devidamente preparado, em 21 de novembro de 2022, poderá ficar impedido de efetuar operações em moeda de banco central, ou seja, pagamentos interbancários, depósitos e levantamentos de numerário, operações de política monetária, entre outras".Este projeto resultará na substituição do atual TARGET2 (sistema no qual residem as contas das instituições junto do Banco de Portugal) por uma nova plataforma do Eurosistema para liquidação de pagamentos em euros por bruto em tempo real, que utilizará um novo ‘standard’ de mensagens, o ISO 20022. O novo projeto de sistema de pagamentos, destacado "pelo seu caráter estratégico e disruptivo", deverá estar concluído em novembro de 2022.