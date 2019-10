Banco de Portugal avança que empresas que mais investem dão mais rentabilidade

O Banco de Portugal disse esta setxa-feira que as empresas que mais investem são as que, em média, apresentam maior rentabilidade, segundo a publicação 'Economia numa imagem'.Baseando-se no trabalho 'Investimento e endividamento das empresas portuguesas', publicado no Boletim Económico de outubro de 2019, o Banco de Portugal refere que o estudo mostra que "as empresas que mais investiram (quartil 4 da taxa de investimento) foram as empresas que apresentaram em média maior rendibilidade, calculada como o rácio entre o resultado operacional (EBITDA) e o total de ativos".Já as empresas que menos investem são as que "apresentaram em média menor rendibilidade".O estudo recorreu a dados contabilísticos do inquérito trimestral às empresas não financeiras, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Banco de Portugal, entre o segundo trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019.A definição de investimento no estudo corresponde, segundo a informação do Banco de Portugal, "à variação dos ativos fixos tangíveis e intangíveis somados das depreciações ocorridas no período, em percentagem do total de ativos da empresa".