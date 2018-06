Banco de Portugal diz haver "sinais" de sobrevalorização dos preços no imobiliário

Embora de forma limitada, parece existir alguma recuperação.

Por Lusa | 14:51

O Banco de Portugal (BdP) sinalizou esta quarta-feira que na segunda metade do ano passado começaram a surgir "alguns sinais", embora limitados, de sobrevalorização dos preços no imobiliário.

"No segmento residencial, começaram a surgir na segunda metade de 2017 sinais de alguma sobrevalorização dos preços, se bem que limitada em termos agregados", indica o BdP no Relatório de Estabilidade Financeira de junho, esta quarta-feira divulgado.

Após uma queda acentuada no período entre 2007 e 2013, os preços do imobiliário comercial apresentaram também sinais de alguma recuperação, mas de forma mais contida do que no segmento residencial, indica.