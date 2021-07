Banco de Portugal está a rever idoneidade da administração do Banco de Fomento

O Banco de Portugal encontra-se a rever a idoneidade da administração do Banco de Fomento.A informação foi confirmada esta segunda-feira pelo Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira."Solicitei à PGR qual a situação processual do doutor Vítor Fernandes", confirmou o ministro em declarações aos jornalistas."Fizemos um convite ao Doutor Vítor Fernandes em função da experiência, capacidade de trabalho e conhecimento do setor. A avaliação da idoneidade é aquela que depende e deve ser feita por quem conhece os factos. Entendemos que deve ser protegida a situação do banco e das equipas, e asseguramos que esta situação não acaba por contaminar a posição do Banco de Fomento", explicou o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.Recorde-se que onoticiou esta segunda-feira as buscas ao escritório de Vítor Fernandes no âmbito da Operação Cartão Vermelho, onde Luís Filipe Vieira é o principal arguido.