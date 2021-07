Banco de Portugal leva a consulta pública projeto de instrução para reporte de estatísticas monetárias e financeiras

O Banco de Portugal (BdP) coloca esta segunda-feira em consulta pública, até 23 de agosto, um projeto de instrução para alterar o reporte pela banca de estatísticas monetárias e financeiras, visando um "maior detalhe" e "racionalização" da informação prestada.

"O projeto de instrução tem em vista a revogação da Instrução do Banco de Portugal n.º 25/2014 e será aplicável aos bancos, à Caixa Central, às caixas de crédito agrícola mútuo e às caixas económicas residentes no território económico nacional, incluindo as sucursais em Portugal de instituições com sede em países terceiros, às instituições de moeda eletrónica cuja atividade principal consista na intermediação financeira sob a forma de emissão de moeda eletrónica, e às instituições de crédito que se encontrem numa das situações previstas na alínea b) do artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 2021/379 do Banco Central Europeu, de 22 de janeiro de 2021", refere o banco central em comunicado.

Com esta iniciativa, o BdP diz pretender "refletir na regulamentação nacional as alterações decorrentes da entrada em vigor do Regulamento (UE) 2021/379 do Banco Central Europeu de 22 de janeiro de 2021, relativo às rubricas do balanço das instituições de crédito e do setor das instituições financeiras monetárias (reformulação) (BCE/2021/2)".

Segundo explica, as alterações propostas "traduzir-se-iam num maior detalhe solicitado relativamente à desagregação dos setores institucionais e dos instrumentos financeiros".

Por outro lado, e com vista à "racionalização do reporte das instituições financeiras monetárias ao Banco de Portugal", o projeto de instrução prevê a "descontinuação da comunicação de um conjunto alargado de quadros de estatísticas de balanço e de taxas de juro, passando a utilizar-se, para os mesmos efeitos, a informação reportada à Central de Responsabilidades de Crédito".

Adicionalmente, a nova instrução propõe-se também encurtar para um prazo único de oito dias úteis os atuais prazos de envio da informação (de 10 dias úteis, no caso das estatísticas de balanço e de 12 dias úteis no caso das estatísticas de taxas de juro).

Os contributos para a consulta pública agora lançada devem ser remetidos até 23 de agosto de 2021 para o 'e-mail' consultas.publicas.dde@bportugal.pt, com a indicação em assunto "Resposta à Consulta Pública n.º 3/2021".

Qualquer outra questão sobre este procedimento deve ser enviada para o mesmo endereço eletrónico, mas neste caso numa mensagem dirigida ao diretor-adjunto do Departamento de Estatística do Banco de Portugal, Luís Teles Dias, responsável pelo procedimento.