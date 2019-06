Banco de Portugal prepara ações para incentivar pagamentos eletrónicos

O Banco de Portugal (BdP) está a desenvolver uma série de iniciativas para promover os pagamentos eletrónicos, depois de uma reunião plenária do Fórum para os Sistemas de Pagamentos, estrutura consultiva do regulador nesta área.Em comunicado, a instituição liderada por Carlos Costa, referiu que na reunião, presidida pelo administrador do BdP Hélder Rosalino, estiveram presentes "os principais intervenientes nacionais na oferta e na procura de serviços de pagamento, incluindo representantes da Administração Pública".Durante o encontro foi debatido "um conjunto de iniciativas para a promoção da utilização e da segurança dos pagamentos eletrónicos", lê-se no mesmo comunicado."Com o objetivo de promover os pagamentos eletrónicos, irão ser desenvolvidas iniciativas concretas para incentivar a utilização mais generalizada dos débitos diretos e da tecnologia 'contactless', criar condições de utilização das transferências imediatas no ponto de venda e reduzir o uso do cheque", avançou o BdP na mesma nota.Segundo o regulador, na área da segurança "irão ser desenvolvidas ações de informação, dirigidas aos utilizadores, empresas e consumidores, para garantir a adoção atempada dos novos requisitos de autenticação forte do cliente, que entram em vigor em 14 de setembro de 2019", de acordo com a mesma nota.A autenticação forte é o procedimento através do qual o prestador de serviços de pagamento verifica de forma segura, a identidade do cliente ou valida o uso de um instrumento de pagamento (por exemplo, um cartão), incluindo as respetivas credenciais de segurança personalizadas, segundo informação no 'site' do BdP.O mesmo comunicado, publicado esta sexta-feira, deu conta de que as ações em debate "devem explicitar o que é a autenticação forte do cliente e o que muda quando se realizam pagamentos nos diferentes canais digitais".O BdP avançou ainda que o Fórum para os Sistemas de Pagamentos irá elaborar uma Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho em Portugal 2020-2022 "com vista a promover soluções de pagamento mais eficientes e adequadas às novas exigências do mercado no médio prazo".