Banco de Portugal quer obrigatoriedade de aceitar pagamentos eletrónicos

O Banco de Portugal vai elaborar uma recomendação para apresentar ao governo, no sentido de decretar a obrigatoriedade de aceitação de pagamentos eletrónicos por parte dos agentes económicos. Durante a apresentação do relatório sobre o Sistema de Pagamentos, o administrador do Banco de Portugal, Hélder Rosalino, afirmou que "começa a existir um afastamento entre a realidade dos novos sistema de pagamentos e a legislação existente", acrescentando, no entanto que "essa responsabilidade legislativa não é do Banco de Portugal".

O regulador diz estar muito preocupado com o aumento do cibercrime, embora em Portugal, os instrumentos de pagamento eletrónico tenham apresentado níveis de fraude "muito reduzidos" no primeiro semestre de 2021, destacando-se as operações com cartões na ótica da entidade emitente, com 0,03% em quantidade e valor.

O valor médio por fraude com cartões fixou-se nos 54. Já nas transferências a crédito foi de 2.647 euros de valor médio por transação fraudulenta, "mas apenas três em cada milhão de transferências foram fraudulentas".

O valor médio de fraude por débito direto situou-se nos 1.511 euros, acima do valor médio de 150 euros por operação, "em resultado de um pequeno número de fraudes por montante mais elevado".