O Banco de Portugal (BdP) anunciou ter recebido 9757 reclamações de clientes bancários no primeiro semestre do ano, o que corresponde a uma média mensal de 1626 reclamações, mais 1% face a 2021, revelou ontem a instituição liderada por Mário Centeno.Os depósitos bancários, o crédito aos consumidores e o crédito à habitação continuaram a ser as matérias mais reclamadas, tendo motivado, respetivamente, 31,1%, 26,4% e 10,6% das queixas apresentadas pelos clientes, avançou ainda o BdP.