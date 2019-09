Banco de Portugal trava multas altas a 14 bancos

Combinaram spreads para penalizar clientes e evitar o efeito da descida da Euribor durante mais de dez anos. Arriscavam pagar uma multa recorde que podia chegar a 10% do volume de negócios.Contudo, o Banco de Portugal travou os castigos milionários, e a Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou uma coima de 225 milhões de euros a 13 das 15 instituições envolvidas, de maio de 2002 a março de 2013, no cartel.A Lei da Concorrência prevê que sempre que há uma decisão condenatória num setor regulado, o supervisor em causa deve ser informado. O Banco de Portugal foi informado da condenação em julho de 2019. E foi o supervisor financeiro que travou a mão pesada da Concorrência: "Considerou o regulador que, caso fossem determinadas pela AdC coimas que correspondessem ao montante máximo previsto (10% do volume de negócios total), tal poderia afetar, efetivamente, e de forma material a estabilidade financeira"."As coimas aplicadas representam uma parcela reduzida dos volumes de negócios totais dos bancos visados".Segundo a acusação, BBVA, BIC (então BPN), BPI, BCP, BES, Banif, Barclays, CGD, Crédito Agrícola, Montepio, Santander (por factos por si praticados e pelo Banco Popular), Deutsche Bank e UCI trocavam emails para concertarem spreads cobrados nos financiamentos à habitação, ao consumo e no crédito a empresas.Acertaram valores mais elevados para responder à descida abrupta da Euribor. Dos 14 condenados só 13 pagam multas, pois o Popular foi ‘absorvido’ pelo Santander.O Barclays denunciou o cartel em 2012 e apresentou um pedido de clemência. O processo de contraordenação foi aberto em dezembro e, em março de 2013, a Concorrência fez buscas a 25 instalações dos 15 bancos envolvidos.O Barclays acabou por ver perdoada a coima. O Montepio, que mais tarde também pediu clemência, teve uma redução de 50% na coima aplicada.Só seis meses depois das buscas, em setembro de 2013, a AdC teve acesso aos elementos probatórios recolhidos , que estiveram em validação pelo tribunal. A acusação demorou sete anos a ser concluída dada a "elevada litigância".Foram interpostos 26 recursos interlocutórios que geraram 43 recursos judiciais. O processo tem 213 dossiês.O Tribunal da Concorrência de Santarém anulou as coimas de 4,8 milhões de euros aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP) ao Montepio e a oito dos seus ex-administradores. Na lista conta-se o antigo presidente Tomás Correia, que alega a "monstruosidade" do processo. O tribunal entendeu que "os arguidos não tiveram direito a uma nova oportunidade de direito de defesa".O Banco de Portugal vai recorrer da decisão do tribunal.