Banco detido pelo BCP acorda compra de participação no Eurobank

Aquisição do Eurobank "permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca".

Por Lusa | 07:36

O Bank Millennium, detido pelo Banco Comercial Português, chegou esta segunda-feira a um acordo para a aquisição de uma participação de 99,79% no Eurobank, pertencente à Societe Generale Financial Services Holding, uma subsidiária da Société Générale S.A..



De acordo com informação divulgada esta segunda-feira pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a compra prevê um valor total estimado de 428 milhões de euros, a ser pago em cash e totalmente financiado por meios próprios do Bank Millennium.



O comunicado do BCP divulgado pela CMVM indica que a aquisição do Eurobank "permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca".



"Levará, adicionalmente, a um aumento da sua base de clientes, e torná-lo-á um dos seis maiores bancos na Polónia em número de clientes de retalho, reforçando a presença geográfica do Bank Millennium em cidades polacas de menor dimensão", adianta.



A transação deverá ser concluída no segundo trimestre de 2019, sujeita a autorizações regulamentares, e deverá traduzir-se num acréscimo dos resultados consolidados do Millennium BCP a partir de 2020, já considerando custos de integração, explica-se no mesmo documento.