Os acionistas, bem como os administradores, das empresas que contam com o financiamento do Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) estão sujeitos a um conjunto de limitações, sobretudo enquanto não devolverem pelo menos 75% do capital. De acordo com informação avançada ao CM pelo Banco Português de Fomento (BPF), que gere o programa, não poderão ser pagos dividendos aos acionistas nem prémios de gestão ou outros a entidades relacionadas com os acionistas.









Ver comentários