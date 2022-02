Banco Montepio passa de prejuízos a lucros de 6,6 milhões de euros em 2021

O banco Montepio teve lucros de 6,6 milhões de euros em 2021, que comparam com prejuízos de 80,7 milhões de euros em 2020, divulgou esta quinta-feira ao mercado.

Segundo a instituição detida pela Associação Mutualista Montepio Geral, se fossem excetuados os custos do programa de redução de pessoal (com que, em 2021, o Montepio reduziu 243 trabalhadores) o resultado líquido consolidado teria sido positivo em 21,8 milhões de euros.

No ano passado, a margem financeira aumentou 0,3% para 243,5 milhões de euros, enquanto as comissões subiram 0,9% para 116,3 milhões de euros.

Do lado dos gastos, os custos operacionais desceram 9,4% para 264,1 milhões de euros, com os custos com pessoal a baixarem 13,3% para 164,2 milhões de euros.

A ajudar aos resultados esteve a queda na constituição de imparidades, que baixaram 70,7% para 54,3 milhões de euros.

Do lado do balanço, o crédito bruto caiu ligeiramente (0,7%) para 12.272 milhões de euros.

Sobre as moratórias, diz o Montepio que "a grande maioria dos clientes retomou o plano de pagamento da dívida conforme previsto à data de adesão à moratória e o risco de crédito da carteira que foi abrangida pela moratória reduziu-se significativamente".

No final de 2021, acrescentou, o total de contratos que já tiveram sujeitos a moratórias tinha um valor total de 2.697 milhões de euros, sendo que 88% encontravam-se em situação regular.

Quanto ao total da carteira de crédito, o rácio de crédito problemático ('NPE - Non-performing exposures' no termo técnico em inglês) era de 8,6% no final de 2021, abaixo dos 10,4% de 2020, referindo o banco que "para esta evolução impactou favoravelmente a venda de uma carteira de créditos em situação de incumprimento e também as medidas que têm vindo a ser implementadas na área de recuperação de crédito".

Já os depósitos subiram 2,3% para 12.787 milhões de euros e, segundo o banco, apesar do contexto de taxas de juro historicamente baixas, foi "registado um aumento da componente de depósitos à ordem que contribuiu para a evolução positiva da margem financeira".

Ainda nos resultados divulgados esta quinta-feira, o Montepio dá conta de que iniciou o processo de dissolução voluntária e liquidação do Banco Montepio Geral Cabo Verde.