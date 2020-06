O banco Montepio vai fechar 31 balcões, disse hoje a instituição, referindo que está reforçar a aposta nos serviços digitais.

O banco disse que decidiu "ajustar o modelo de distribuição e reorganização da rede comercial" através da "fusão de 31 balcões redundantes devido à sua proximidade geográfica". Contudo, acrescentou, continuará a "prestar os serviços bancários de proximidade às populações".

O banco não indica as agências em causa nem se haverá trabalhadores afetados.

O Montepio teve lucros de 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre (17% abaixo de período homólogo), tendo no final de março 3.969 trabalhadores e 328 balcões em Portugal.

Ainda no comunicado hoje divulgado, a instituição afirmou que está a "acelerar a transição digital", tanto internamente como na relação com os clientes, assim como a ajustar o modelo de negócio, com a "aposta em produtos com maior valor acrescentado para o cliente".

O objetivo é ainda aumentar a eficiência, o que será feito através "da revisão dos processos e dos normativos internos", lê-se na informação hoje divulgada.

Citado em comunicado, o presidente executivo do Montepio, Pedro Leitão, disse que o banco precisa de acelerar a transição digital, quer por que a "dinâmica da relação e as expectativas dos clientes sobre o serviço prestado evoluíram de forma acelerada", quer pela competição do setor, em que "além da constante produção regulamentar, ou das taxas de juro historicamente baixas, servir bem os clientes constitui o maior desafio para os bancos".

O Montepio indicou ainda as medidas que tem tomado relacionadas com a transição digital, como a abertura de contas através de meios 'online', a possibilidade de clientes atualizarem dados pessoais através apenas de canais 'online', a contratação de crédito pessoal até 5.500 euros por meios 'online' e novas plataformas tecnológicas em processos internos do banco.

