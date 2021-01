Banco Montepio vai poder despedir 400 trabalhadores até 2023

O Banco Montepio obteve a autorização da tutela para poder despedir 400 trabalhadores até setembro de 2023, no âmbito do estatuto de empresa em reestruturação, divulgou esta terça-feira fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"O estatuto de empresa em reestruturação foi atribuído à Caixa Económica - Montepio Geral no período até setembro de 2023 e até ao limite de 400 trabalhadores, após análise por parte do Instituto da Segurança Social e do IAPMEI e após consulta aos parceiros sociais e à Associação Portuguesa de Bancos", de acordo com uma resposta do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social enviada inicialmente ao jornal Eco e confirmada pela Lusa.

Já era conhecido que o Montepio iria avançar com um "plano alargado" de saída de trabalhadores, segundo o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, o Sindicato dos Bancários do Norte e o Sindicato Independente da Banca, que reuniram em 23 de setembro com a administração executiva.