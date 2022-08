As taxas de juro disparam e vão aumentar as prestações mensais do crédito à habitação, mas o valor das casas no mercado não mostra sinais de travagem. A avaliação bancária das casas bateu novo recorde, diz o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Em julho, o valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1417 euros por metro quadrado, tendo aumentado 0,7% face a junho (1407 euros/m2).









