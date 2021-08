Bancos cortam 18 mil empregos numa década

Os bancos portugueses perderam quase 18 mil funcionários (17 879) na última década, o que representa um corte de 22,5% da força de trabalho desde 2010.A máquina da banca ‘encolheu’ também em número de balcões, a um ritmo ainda mais intenso. Se em 2010, os bancos nacionais tinham 8106 espaços, eram só 4868 no ano passado – uma redução de 40%.Os dados do Banco de Portugal, divulgados esta terça-feora, mostram que 2020 confirmou a tendência de quebra nestes indicadores. No espaço de um ano, o setor perdeu 2066 trabalhadores, empregando agora 61 740 pessoas. A maioria dos postos de trabalho extintos deu-se no negócio fora do País (1367 funcionários).De 2019 para 2020, a banca portuguesa encerrou 655 balcões. Destes fechos, 453 foram no estrangeiro e os restantes 202 em Portugal.A análise aos dados do supervisor bancário confirmam que, em 2020, se alcançou o número mais baixo de trabalhadores no setor de que há registo, desde 1992. Ou seja, há pelo menos 28 anos que o setor não dava emprego a tão pouca gente.Já no que diz respeito ao número de agências, é preciso recuar até 1996 para encontrar o registo mais baixo, quando existiam 4844 espaços a formar a oferta dos bancos nacionais.A redução de funcionários, seja por saídas voluntárias ou despedimentos coletivos, tem sido uma das estratégias da banca para aumentar a eficácia nos serviços e, assim, melhorar resultados.Em 2020, os custos com pessoal representaram 3,03 mil milhões de euros, menos 143,2 milhões do que no ano anterior.Há uma década, os bancos gastavam mais mil milhões com os seus recursos humanos: segundo os dados do Banco de Portugal, o custo desta rubrica estava nos 4243,5 milhões de euros no final de 2010.As perspetivas para 2021 também não são animadoras para os trabalhadores da banca, esperando-se mais três mil saídas, dado os processos a decorrer nos principais bancos como o BCP, o Novo Banco ou a CGD. Só o BCP quer até 900 saídas, para poupar 35 milhões de euros por ano. Já o Santander vai dar início ao despedimento de 350 trabalhadores que não aceitaram um acordo, de um total de 600 saídas previstas.