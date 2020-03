Bancos em Portugal vão adotar medidas preventivas devido à pandemia de coronavírus

Os bancos vão adotar medidas preventivas a partir da próxima semana devido à pandemia de coronavírus. De acordo com uma fonte do setor contactada pelo, o atendimento ao público terá limitações de modo a mitigar os contactos com os funcionários.Os balcões vão continuar a estar abertos mas, à semelhança com outros estabelecimentos públicos, como as farmácias, será limitada a entrada a um determinado número de pessoas de cada vez.Todos os restantes serviços assegurados por via eletrónica - multibanco, banca online - vão manter-se a funcionar sem qualquer restrição.