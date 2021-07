Bancos emprestam 30 milhões de euros por dia a famílias para compra de casa

Os empréstimos dos bancos às famílias para a compra de casa atingiram em 2020 cerca de 11 mil milhões de euros, a um ritmo mensal na ordem dos 900 milhões de euros ou de 30 milhões por dia, segundo dados divulgados ontem pelo Banco de Portugal (BdP). Mesmo em ano de pandemia, os valores globais do crédito à habitação concedido o ano passado cresceram 4,7%, comparativamente com 2019.Ainda assim, de acordo com o Relatório de Acompanhamento dos Mercados Bancários de Retalho de 2020, divulgado ontem pelo BdP, o ritmo de crescimento dos empréstimos para a compra de casa foi inferior em termos percentuais face a anos anteriores, em resultado do confinamento a partir de março. A título de exemplo, a subida de 2018 para 2019 foi de 7,8%.