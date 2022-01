Bancos emprestam 66,6 milhões por dia às famílias

Os bancos emprestaram aos particulares mais de dois mil milhões de euros em novembro, ou seja, 66,6 milhões de euros por dia, segundo o Banco de Portugal. Só para a compra de casa, foi concedido crédito no valor de 1353 milhões de euros, mais 22% do que no mesmo período do ano passado.A informação bancária mostra ainda que foram emprestados 459 milhões de euros em crédito ao consumo, mais 102 milhões de euros que no mesmo mês de 2020, e 248 milhões de euros para outros fins, mais 59 milhões do que no período homólogo.