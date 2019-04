Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancos exigem 962 milhões de euros a Joe Berardo

Berardo deu a coleção como garantia.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 09:05

Depois de várias tentativas falhadas de chegarem a um acordo, os três bancos credores do empresário Joe Berardo fizeram entrar, no passado sábado, uma ação executiva no Tribunal Judicial de Lisboa para a cobrança de mais de 962 milhões de euros.



Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP e Novo Banco unem-se assim na tentativa de cobrar um dos maiores créditos malparados do País.



Trata-se de uma iniciativa arriscada, já que cabe aos bancos fazer prova de que Joe Berardo é o efetivo proprietário da coleção e que é o último beneficiário quer da Associação Coleção Berardo, quer da Fundação.



Por isso, a ação é colocada contra o empresário, em nome individual, contra a Fundação e contra a Metalgest, ‘holding’ das participações de Berardo.



O empresário deu como garantia aos três bancos a coleção de quadros da Fundação, mas em vez de entregar a propriedade das obras de arte, entregou títulos da Associação, que não é claro que seja a verdadeira proprietária da coleção.



Entretanto, Berardo tem um contrato de comodato com o Estado, o que o impede de vender ou deslocalizar as obras.