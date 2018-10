Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancos fecharam mais 87 balcões durante este ano

Nos últimos quatro anos e meio, as instituições financeiras perderam 924 balcões.

Por João Maltez | 09:27

O número de dependências bancárias em Portugal foi reduzido para 4326 durante os primeiros seis meses do ano, devido ao encerramento de mais 87 balcões entre janeiro e agosto, revela uma síntese semestral do setor ontem tornada pública pela Associação Portuguesa de Bancos (APB).



Nos últimos quatro anos e meio, as instituições bancárias fecharam em todo o País 924 dependências. No final de 2014, ano em que a troika saiu de Portugal, havia 5250 balcões de atendimento ao público, mas o ajustamento progressivo a que o sistema financeiro nacional foi sujeito levou a que se chegasse a agosto deste ano com apenas 4326 agências.



Na Síntese de Indicadores do Setor Bancário, ontem divulgada pela APB, nem tudo são más notícias. Positivo é o indicador relativo ao número de funcionários dos bancos, já que se registava no final de agosto um aumento de 447 trabalhadores face ao final do ano passado, quando o sistema financeiro dava emprego a 46 446 pessoas.



Importa recordar, contudo, que esta recuperação surge na sequência de uma profunda redução de efetivos na Banca, na sequência da profunda crise que afetou o setor e que levou mesmo à derrocada de algumas instituições. Dos 50 792 funcionários em finais de 2014, os bancos passaram para 46 893 em agosto último, menos 3899 trabalhadores.



Depósitos de clientes aumentaram 2,2%

O sistema bancário português registou um aumento dos depósitos de clientes de 2,2% no primeiro semestre deste ano, o que corresponde a um montante de 255,1 mil milhões de euros, segundo a Síntese de Indicadores do Setor Bancário divulgada pela Associação Portuguesa de Bancos.



No mesmo período, o crédito malparado foi reduzido em 4,6 mil milhões de euros, situando-se agora, segundo a mesma fonte, nos 32,4 mil milhões de euros.