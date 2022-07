O conjunto da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander, BPI e BCP representa um lucro para a banca de 5,4 milhões de euros por dia nos primeiros 6 meses deste ano, segundo resultados consolidados divulgados esta semana. No total, são mais mil milhões do que em 2021



Os maiores lucros no primeiro semestre do ano pertencem à CGD, que arrecadou 486 milhões de euros, uma subida de 65% em relação ao mesmo período do ano passado.









