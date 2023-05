Os bancos portugueses estão a ganhar mais do que a média da área do euro, quer em relação à margem financeira (1,52% em Portugal contra 1,08% na área do euro) quer em relação à rentabilidade dos ativos próprios (0,66% em Portugal contra 0,42 na área euro). Em contrapartida, estão a pagar substancialmente menos pelas poupanças que os seus clientes lhe entregam.









