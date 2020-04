"Bancos não vão lucrar com a crise" garante presidente do Santander Totta

O presidente do Santander Totta disse esta terça-feira, no parlamento, que os bancos não vão lucrar com a crise e estimou que terão de criar dois a seis mil milhões de euros de provisões para fazer face a crédito malparado.

"Os bancos, e falo acima de tudo pelo Santander, não vão lucrar com esta crise, pelo contrário. Serão dos setores mais afetados desta crise, a banca é um setor pró-cíclico, portanto, as suas receitas vão cair bastante com esta recessão e as suas provisões irão aumentar de forma significativa", afirmou Pedro Castro e Almeida, em audição perante os deputados das comissões de economia e orçamento.

O responsável estimou mesmo que nos próximos anos os bancos portugueses vão ter de constituir provisões entre dois e seis mil milhões de euros, para fazer face a crédito malparado, isto considerando que em tempos de crise o custo de crédito ronda entre 1% e 3% da carteira de crédito.