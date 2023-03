Os portugueses tinham, no final de fevereiro, quase 178 mil milhões de euros depositados nos bancos, menos 2,1 mil milhões do que no mês anterior, de acordo com o Banco de Portugal. Em contrapartida, as subscrições de dos certificadosde aforro aumentaram 2,6 mil milhões de euros.



A falta de atratividade dos juros pagos pelos bancos - que entretanto já começaram a aumentar - começou a levar os portugueses a transferirem as poupanças para os certificados de aforro, que estão a beneficiar da subida da taxa Euribor a três meses.









