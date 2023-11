Os bancos estão a dar menos valor ao imobiliário. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos a outubro, a avaliação bancária desceu cinco euros o m2.



Trata-se da primeira redução no valor do m2 desde março deste ano. Com esta decisão, a banca torna mais difícil o crédito para a compra de casa.









Ver comentários