Banqueiro da bazuca europeia suspeito de “apoio” a Vieira

O antigo administrador do Novo Banco Vítor Fernandes, nome escolhido pelo Governo para presidir ao Banco de Fomento Português, terá alegadamente dado "apoio" a Luís Filipe Vieira, no âmbito do processo que permitiu ao empresário comprar por um baixo custo os créditos, de 54,3 milhões de euros, do Novo Banco sobre a sociedade Imosteps, propriedade do presidente do Benfica. A suspeita é levantada no despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal que ordenou a realização de buscas e a detenção de Vieira.Segundo o despacho do juiz Carlos Alexandre, "Luís Filipe Vieira e os seus colaboradores" aproveitaram "o relacionamento privilegiado que o primeiro tinha com Vítor Fernandes", responsável pelo pelouro das empresas no Novo Banco, "pelo menos entre setembro de 2014 a novembro de 2020", conseguindo "o apoio do mesmo para, além do acesso a informação sobre o procedimento de venda, tentar convencer o Fundo de Resolução a aceitar a venda em separado dos créditos da Imosteps".