Continua o problema da cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativo às barragens. Agora é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) que considera que as barragens apenas para fins agrícolas estão fora do processo de avaliação para efeitos de pagamento do (IMI), um entendimento que levou o Fisco a pedir novos esclarecimentos à tutela.









Ver comentários