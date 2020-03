Batalha judicial contra aeroporto do Montijo

A declaração de impacte ambiental (DIA), essencial à transformação da Base Aérea do Montijo num aeroporto civil complementar ao de Lisboa, está suspensa. Um grupo de cidadãos entregou uma providência cautelar para suspender os efeitos da DIA, que foi aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada.

O grupo de cidadãos ‘Negociata’ - Ninguém Espera Grandes Oportunidades Com Investimentos Anti-Ambiente – tinha apresentado em dezembro uma providência cautelar para travar a declaração de impacte ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Entretanto, com a publicação do documento, o grupo fez novo requerimento ao processo pedindo a extensão da providência cautelar à declaração emitida. "O tribunal admitiu a providência cautelar e deu-nos razão", diz ao CM o advogado Miguel Santos Pereira, que representa o ‘Negociata’.





"A decisão tem efeitos suspensivos e a declaração de impacte ambiental não pode ser usada para nada. Por exemplo, não pode ser usada para instruir o processo de licenciamento junto a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC)", explica. Este era o passo seguinte no processo de construção do aeroporto. A DIA ficará suspensa até que seja "apresentada uma resolução fundamentada", algo que o causídico duvida que aconteça, já que teria de ser demonstrado que os prejuízos da suspensão são superiores" à manutenção da decisão do tribunal.

O advogado adianta também que avançará até meados de abril com a ação principal, que terá agora mais argumentos para "invocar os vícios" do aval ambiental à construção do aeroporto. Miguel Santos Pereira frisa que, agora que a providência foi aceite, municípios e cidadãos poderão constituir-se como parte na ação. À Lusa, o Ministério do Ambiente remeteu informações sobre a decisão judicial para a APA.



SAIBA MAIS

2019

A 8 de janeiro de 2019, o Estado assinou um contrato com a Vinci, dona da ANA- Aeroportos, sobre o modelo de financiamento para a construção do novo Aeroporto Complementar do Montijo, na Base Aérea nº 6.



Montantes

O acordo prevê que a ANA pague 650 milhões de euros para a primeira fase da extensão do atual aeroporto de Lisboa e 500 milhões para a abertura do aeroporto civil no Montijo. Há ainda 156 milhões que serão gastos para compensar a Força Aérea e melhorar acessos.