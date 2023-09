Os aeroportos nacionais estão, desde o início do ano, a registar mensalmente máximos históricos no movimento de passageiros. Em julho de 2023, registou-se o desembarque médio diário de 117,2 mil passageiros nos aeroportos, mais 12,4% face ao período homólogo, e 11,1% acima do verificado em julho de 2019, o que corresponde ao valor médio diário mais elevado desde que há registos.









Ver comentários