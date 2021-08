Há um buraco de mil e seiscentos milhões de euros no programa de apoio de acesso à habitação, comparticipado com verbas comunitárias.O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência que nasceu na sequência dos impactos provocados pela pandemia, prevê até 2026 apoiar 26 mil famílias com carências habitacionais. Um número que já foi largamente ultrapassado, com mais de 28 mil famílias a serem contempladas em acordos que o Governo já assinou com 73 autarquias.