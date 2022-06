BCE avança com plano para evitar futuras crises económicas

"O Conselho do BCE decidiu que vai aplicar flexibilidade no reinvestimento das esperadas amortizações do portefólio do PEPP, com vista a preservar o funcionamento do mecanismo de transmissão de política monetária, uma pré-condição para que o BCE seja capaz de alcançar o seu mandato de estabilidade dos preços", avançou o banco.

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, numa reunião extraordinária que teve lugar na manhã desta quarta-feira, avançar com medidas para evitar uma crise nos mercados europeus de dívida. O BCE vai aplicar flexibilidade nos reinvestimentos da dívida vencida para ajudar os membros mais endividados da União Europeia. O Banco Central Europeu decidiu também conceber um plano para impedir a rutura do euro, um cenário que parece cada vez mais possível.