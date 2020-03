BCE dá pequeno passo para travar recessão económica

O aviso do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi é claro: "Uma recessão profunda é inevitável." Por isso, os governos vão ter de se endividar o mais depressa possível para evitar danos mais profundos na economia.

"A resposta deverá envolver um aumento significativo da dívida pública", escreveu Draghi no ‘Finantial Times’. Para que os países garantam liquidez, necessária para apoiar empresas e manter empregos, têm de convocar o sistema financeiro. "Isto tem de ser feito imediatamente, evitando atrasos burocráticos", reforçou.

O aviso chegou na véspera de o BCE anunciar uma mudança nas regras de compra de dívida pública, para tornar mais efetivo o programa de compra de ativos de 750 mil milhões, anunciado para lidar com a pandemia. A entidade agora liderada por Christine Lagarde eliminou o tecto que limitava as compras do BCE a um terço da dívida dos países. Sem essa barreira, Portugal sai beneficiado, podendo ir além dos 17,6 mil milhões de euros já estimados.

Na UE dividem-se opiniões sobre a vontade de avançar para um instrumento mais potente de compra de dívidas soberanas. E aumenta a pressão para que Christine Lagarde siga os restantes bancos centrais, como a Reserva Federal, e baixe os juros de referência dos depósitos na Zona Euro. Os analistas da Allianz, por exemplo, avisam que é preciso que "problemas de liquidez se transformem em problemas de solvência".

Do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, chegou também esta quinta-feira um novo apelo para a criação de um instrumento europeu de emissão de dívida, mais conhecido como ‘coronabonds’. "É a escolha certa." Este mecanismo permitiria aos 27 Estados-Membros partilhar a emissão de dívida, garantindo condições melhores do que aquelas que cada país obteria se fosse sozinho ao mercado.



"Prioridade é salvar vidas", afirma Von der Leyen

"Não pouparemos esforços para salvar vidas", assumiu Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia criticou as divisões na UE e lembrou que nenhum país "será capaz de gerir esta crise isoladamente". Os membros do Parlamento Europeu garantiram esta quinta-feira apoio total às ações do executivo comunitário. Von der Leyen deixou esta quinta-feira, também, um apelo ao G20 para que coordene políticas.