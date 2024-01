O Banco Central Europeu (BCE) decidiu, pela terceira vez consecutiva, manter as taxas de juro inalteradas. Sem surpresa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou esta quinta-feira, no final da reunião dos governadores, ser “prematuro discutir cortes”.



Confirmaram-se assim as previsões dos analistas que apontavam para a manutenção das taxas de juro, considerando ser ainda cedo para alterações na política monetária, dado a permanência de sinais de instabilidade.









