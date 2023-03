BCE não prevê contágio na Europa depois de resgates de bancos suíços e americanos

Os supervisores do Banco Central Europeu não vêm qualquer contágio para os bancos da zona euro sobre a recente turbulência do setor, mesmo depois de os acordos de financiamento feitos pelo Credit Suisse e pelo First Republic Bank não terem conseguido afastar preocupações e a volatilidade ainda se manter.De acordo com a agência Reuters, os grandes bancos dos Estados Unidos atacaram na quinta-feira uma linha de salvamento de 30 mil milhões de dólares para o First Republic que tem estado sob escrutínio desde o colapso de outros bancos norte-americanos.O financiamento foi realizado pouco tempo depois de o Credit Suisse ter assegurado mais de 50 mil milhões de euros em liquidez do Banco Nacional Suíço (SNB).Apesar dos desenvolvimentos dos últimos dias, a pressão sobre o setor parece continuar.O BCE reuniu-se esta sexta-feira para uma reunião extraordinária do conselho de supervisão, para discutir a instabilidade no setor da banca, algo que já tinha acontecido esta segunda-feira no seguimento do tombo do Silvergate, do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.Os supervisores terão recebido informações de que os depósitos estavam estáveis na Zona Euro e que a exposição dos bancos ao Credit Suisse é reduzida.Esta sexta-feira às 15h00 o Credit Suisse perdia 9,57% para 0,1935 francos suíços, tendo já estado a cair mais de 12%, a ser influenciado por um relatório da Morningstar Direct que mostrava que o Credit Suisse tinha visto saídas de capital no valor de 450 milhões nos Estados Unidos e Europa entre segunda e quarta-feira.Na Europa, o Stoxx Banks continua a ser penalizado, estando a perder 3,15%. Já o BCP, o único banco cotado na bolsa de Lisboa, perde 5,86% para 0,1815 euros, após ter chegado a desvalorizar quase 7%.