Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BCE quer aumento da idade de reforma

Portugal tem uma das mais elevadas taxas de dependência na velhice, a par da Grécia, Alemanha, Itália e Finlândia.

Por João Maltez | 01:30

Aumentar a idade de reforma sem fazer cortes nas pensões irá amenizar o impacto negativo que o envelhecimento da população causará na economia dos países da Zona Euro. A ideia é defendida num estudo do Banco Central Europeu (BCE), ontem divulgado, onde Portugal surge como um dos casos que maior preocupação suscitam.



O estudo sobre as consequências do envelhecimento em termos económicos e fiscais, na área do euro, coloca o nosso País no lote dos que suscitam maior preocupação. Isto porque é também um dos que dispõe de uma das mais elevadas taxas médias de dependência na velhice – percentagem das pessoas com 65 ou mais anos na população ativa (15-64 anos) –, com Alemanha, Grécia, Itália e Finlândia.



Contudo, numa projeção a longo prazo (2070), Portugal destaca-se, tornando-se o país mais envelhecido da Zona Euro em 2070, com consequências nomeadamente ao nível dos gastos públicos com Saúde.



De acordo com as projeções usadas no relatório, devido ao crescimento da faixa etária com mais de 65 anos, as despesas com Saúde e outro tipo de cuidados de longo prazo em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) deverão crescer até 1,3 pontos percentuais em 2060.



Portugal surge mesmo, a par de Malta e da Eslováquia, como um dos países que sentirá mais os efeitos do envelhecimento no campo dos cuidados de saúde. Em contraponto, espera-se que os gastos públicos em Educação diminuam à medida que o número de jovens cai, compensando de forma parcial o aumento das despesas noutras áreas.



O estudo conclui que o aumento da idade de reforma é mais positivo para compensar os efeitos do envelhecimento da população do que a redução das pensões, devido ao impacto favorável na oferta de mão de obra e no consumo doméstico que o prolongamento da vida ativa e mais dinheiro disponível alegadamente criarão.



PORMENORES

66 anos e 4 meses em 2018

Em Portugal, a idade legal de acesso à pensão de velhice em 2018 é de 66 anos e quatro meses (mais um mês em 2019). Todos os anos é fixada uma idade tendo por base o chamado ‘fator de sustentabilidade’. Quem se reforma antes dessa idade sofre um corte na pensão (este ano de 14,5%).



Fator de sustentabilidade

O chamado fator de sustentabilidade é calculado a partir da comparação da esperança média de vida aos 65 anos em 2000 com a que foi obtida no ano imediatamente anterior ao do início do pagamento da pensão.