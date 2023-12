A expectativa do mercado é de que os juros venham a manter-se, ou mesmo a descer, no próximo ano, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter mantido, por duas vezes, consecutivas, as taxas. Apesar do otimismo de muitos analistas, o Governo decidiu prolongar pelo próximo ano os instrumentos de proteção a quem tem crédito à habitação.









