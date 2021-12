O Banco Central Europeu (BCE) reviu em baixa as previsões económicas para o crescimento na Zona Euro em 2022, esperando agora uma subida de 4,2%, quando em setembro apontava para 4,6%, disse esta quinta-feira a presidente da Instituição, Christine Lagarde.“Comparando com as previsões de setembro, as perspetivas foram revistas em baixa para 2022 e em alta para 2023”, ano para o qual o BCE previa um crescimento económico de 2,1% (agora aponta para 2,9%), frisou Lagarde.