BCE volta a manter as taxas de juro nos 4%

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que deixou as taxas de juro inalteradas, o que acontece pela terceira vez desde outubro de 2023.

"O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas", informou a instituição, após a reunião.

A taxa de depósitos permanece em 4%, o nível mais alto registado desde o lançamento da moeda única em 1999, enquanto a principal taxa de juro de refinanciamento fica em 4,5% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,75%.

Esta é a terceira reunião consecutiva em que o BCE decide manter as taxas de juro diretoras, depois de as subir dez vezes desde meados de 2022.

O BCE salienta que "a informação que tem vindo a ser disponibilizada confirmou amplamente a anterior avaliação das perspetivas de inflação a médio prazo".

"Excetuando um efeito de base em sentido ascendente na inflação global relacionado com os produtos energéticos, a tendência descendente da inflação subjacente prosseguiu e os anteriores aumentos das taxas de juro continuam a ser transmitidos de forma vigorosa às condições de financiamento", considera.

A instituição liderada por Christine Lagarde assinala que "as condições de financiamento restritivas estão a refrear a procura, o que está a ajudar a reduzir a inflação".

O BCE reafirma que irá continuar a seguir uma abordagem dependente dos dados na determinação do nível e da duração adequados da restritividade.

"Mais especificamente, as decisões do Conselho do BCE sobre as taxas de juro basear-se-ão na sua avaliação das perspetivas de inflação, à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária", detalha.

O Conselho do BCE assegura que as taxas diretoras serão fixadas em níveis suficientemente restritivos durante o tempo que for necessário.

O BCE dá ainda nota de que a carteira do programa de compra de ativos (APP, na sigla em inglês) está "a diminuir a um ritmo comedido e previsível".

Durante o primeiro semestre de 2024, o BCE pretende continuar a reinvestir, na totalidade, os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos ao abrigo do PEPP e no segundo semestre do ano, tenciona reduzir a carteira do PEPP, em média, em 7,5 mil milhões de euros por mês.