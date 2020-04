BCP tem 80 mil moratórias de créditos no valor total de 4,5 mil milhões de euros

O presidente executivo do BCP disse esta terça-feira, no parlamento, que o banco tem atualmente 80 mil moratórias de créditos, no valor total de 4,5 mil milhões de euros.

As moratórias a que se refere Miguel Maya têm que ver com suspensão de pagamento de créditos por famílias e empresas, seja no âmbito da lei do Governo que impõe moratórias, em crédito à habitação e crédito às empresas, seja no âmbito das moratórias privadas disponibilizadas pelos bancos, para crédito à habitação e crédito ao consumo.

Segundo o presidente executivo do BCP, que está a ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças, em clientes particulares há 55 mil moratórias, no montante de 2,3 mil milhões de euros.