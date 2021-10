BCP vai fechar o ano com menos 800 trabalhadores. Ajustamento é para continuar, garante presidente

O BCP vai fechar o ano com menos 800 trabalhadores, disse esta quarta-feira o presidente do banco, acrescentando que o ajustamento é para continuar, mas que não prevê uma nova redução desta ordem nos próximos anos.

"Dizer que é um processo acabado era ficar parado no tempo, mas não tenho nenhuma expetativa de fazer qualquer processo desta natureza nos próximos anos", afirmou Miguel Maya na apresentação dos resultados do banco no terceiro trimestre.

Dos 800 trabalhadores que saem até final do ano, 23 são alvo de despedimento coletivo (processo que está a decorrer) e os restantes saem por acordo com o banco (rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas). Os 23 trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo não aceitaram as condições propostas pelo banco para saírem.