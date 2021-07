BCP vai poupar 35 milhões de euros por ano com plano de reestruturação, aponta presidente executivo

O presidente executivo do BCP disse esta segunda-feira que o plano de reestruturação que o banco tem em curso, que inclui a saída de trabalhadores, levará de futuro a poupanças de 35 milhões de euros por ano.

O BCP apresentou esta segunda-feira lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 84% do que no mesmo período de 2020. As contas incluem gastos de 87,2 milhões de euros para custos de reestruturação em Portugal. O BCP tem em curso um plano de reestruturação em que poderá reduzir até 1.000 trabalhadores, segundo estruturas sindicais.

Na apresentação de resultados, Miguel Maya disse que esse plano de reestruturação tem um custo de cerca de 90 milhões de euros este ano, mas levará de futuro a poupanças anuais de 35 milhões de euros.