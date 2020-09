BE/Açores diz que é "inconcebível" região fazer negócios com Ryanair

O Bloco de Esquerda dos Açores definiu esta quarta-feira como "inconcebível" que a região faça "negócios" com a Ryanair, transportadora que se queixou de apoios públicos à SATA e "quer destruir" a operadora açoriana e a TAP.

O Governo dos Açores anunciou esta quarta-feira a celebração de dois contratos com a companhia aérea Ryanair, no valor de dois milhões de euros, para promoção da região no Reino Unido e Alemanha, ao mesmo tempo que se ficou a saber que a companhia não abandonará as rotas para a ilha Terceira.

A Ryanair, lembrou no parlamento regional o líder do BE nos Açores, António Lima, apresentou uma queixa europeia contra a aprovação de apoios à SATA e à TAP e, nesse sentido, defendeu que "é preciso não ter vergonha" para negociar com a empresa.

"É inconcebível que um governo que representa os acionistas da SATA, que são os açorianos e as açorianas, faça negócios destes com a empresa que quer destruir a SATA e a TAP", frisou o também líder parlamentar do Bloco.

E prosseguiu: "Seria interessante saber o que a Comissão Europeia, do alto da sua ortodoxia neoliberal, pensa deste apoio de Estado à Ryanair".

O parlamento dos Açores está reunido esta semana na última sessão plenária antes das próximas eleições no arquipélago, marcadas para 25 de outubro.