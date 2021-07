Bens da Groundforce livres da insolvência

Os equipamentos da Groundforce, como tratores de reboque de aviões, escadas ou autocarros, avaliados em 6,97 milhões de euros, não podem ser usados para pagar a credores, caso o tribunal decida decretar a insolvência da empresa, uma vez que são propriedade da TAP, segundo uma decisão provisória do Juízo Central Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa consultada peloO julgamento do processo de insolvência movido pela TAP contra a Groundforce arranca esta quarta-feira.“O tribunal ordena que a Groundforce se abstenha de praticar qualquer ato suscetível de impedir, diminuir, afetar ou lesar de qualquer forma o direito de propriedade da TAP sobre os bens do contrato de compra e venda, celebrado entre as partes a 19 de março, não podendo dispor destes bens designadamente alienando-os ou onerando-os”, lê-se na decisão do tribunal que dá razão à providência cautelar da TAP que visa assegurar que é a detentora dos bens da empresa de handling. Mas como o dono da Groundforce, Alfredo Casimiro, interpôs um recurso, pedindo a anulação do contrato, o veredicto só será conhecido mais tarde.