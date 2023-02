Bingos com mais de quatro milhões de euros em impostos por pagar ao Estado

Os bingos vão ser alvo de uma investigação por dívidas de quatro milhões de euros em impostos ao Estado e por os trabalhadores terem contratos suspensos há mais de um ano.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que detalha as denúncias feitas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul numa reunião com o chefe de gabinete do secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, no dia 31 de janeiro.





Na sequência desta reunião, Nuno Fazenda ordenou "uma investigação à situação dos bingos", revelou o gabinete de imprensa do ministério da Economia.

Segundo a mesma fonte, "a pandemia determinou a adoção de um conjunto de medidas legais e administrativas que conduziram ao encerramento das salas de bingo ou a limitações ao respetivo funcionamento, produzindo um forte impacto na atividade de exploração dos bingos em Portugal, dificultando ou comprometendo a sua sustentabilidade financeira".

Algumas salas ainda não conseguiram recuperar do impacto "económico-financeiro gerado pela pandemia, que pôs a descoberto que o modelo atual de exploração dos bingos pode estar ultrapassado ou desajustado", indica a mesma fonte ao jornal Público.

Em 2002 existiam em Portugal cerca de 30 salas de bingo, mas em 2012 o número reduziu para metade e atualmente, em 2023, apenas seis salas estão a funcionar.