Biocombustível sobe preços em dois cêntimos

O aumento da taxa de incorporação de biocombustível já provocou um aumento de dois cêntimos no preço dos combustíveis rodoviários em Portugal desde o início do ano. Este agravamento surge após mais um ano de crescimento no consumo de combustíveis. O uso de gasolina aumentou 1,78% no ano passado e o gasóleo 0,84%, segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

A componente de ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />