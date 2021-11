Bitcoin atinge novo máximo perto de 69.000 dólares

A moeda digital bitcoin atingiu hoje um novo máximo histórico de 68.991,84 dólares por unidade, depois da divulgação dos números da inflação nos Estados Unidos, segundo dados do mercado citados pela Efe.

A criptomoeda mais conhecida do mercado subiu 3.000 dólares em 30 minutos, para depois permanecer num nível mais moderado. Cerca das 17h30 (hora de Lisboa) seguia a 68.630 dólares.

Segundo a empresa de investimento eToro, a subida indica que o mercado é muito sensível à pressão da inflação e que os investidores usam essa criptomoeda como uma proteção contra os aumentos de preços.

A bitcoin superou os 68.000 dólares na madrugada de terça-feira, mas depois recuou para o nível de 66.000 dólares.

A taxa de inflação anual nos Estados Unidos disparou em outubro para 6,2%, mais oito décimas do que em setembro e o registo mais alto de preços no consumidor desde 1990, informou hoje o Departamento do Trabalho.